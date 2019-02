R. Kelly al 25 jaar lang onaantastbaar maar valt nu van voetstuk na seksueel misbruik minderjarigen

R. Kelly is “teleurgesteld door de ongefundeerde beschuldigingen”, en hij pleit onschuldig. Maar de popster zit wel al drie dagen in de cel. Het lijkt erop dat de King of R&B, die al 25 jaar beschuldigd wordt van seksueel misbruik van minderjarige meisjes, er nu definitief gelegen heeft. Nieuwe slachtoffers blijven naar voren komen, en een nieuw gerechtelijk onderzoek heeft nu wél kans op slagen.

I believe I can fly, zong R. Kelly in de megahit die van hem een wereldster maakte. Maar zijn vlieger gaat niet meer op. De stormwind rond de man die zich graag de King of R&B liet noemen, is niet meer ...