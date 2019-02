Commissie Volksgezondheid zet licht op groen voor verpleegkundig specialist

Brussel - De Kamercommissie Volksgezondheid heeft dinsdag het wettelijke kader voor de nieuwe ‘verpleegkundig specialist’ goedgekeurd. Dat meldt bevoegd minister Maggie De Block (Open VLD).

Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die gespecialiseerd is een een bepaald deelgebied van de zorg. Hij of zij voert dan niet alleen maar zorgkundige taken uit, maar houdt zich ook bezig met onderzoek naar wetenschappelijke innovatie en begeleiding van collega-zorgverleners.

Volgens minister van Volksgezondheid De Block bestaan er in de praktijk al veel langer verpleegkundige specialisten in ons land, maar ontbreekt het wettelijk kader waardoor ze ook geen duidelijke functieomschrijving hebben. Dat staat de ontwikkeling van die specialisatie in de weg, zegt ze. Met het wetsvoorstel van Kamerleden Nathalie Muylle (CD&V) et Ine Somers (Open VLD) en Damien Thiéry (MR) dat vandaag/dinsdag in de Kamercommissie is goedgekeurd, komt daar verandering in.

De verpleegkundige specialisten zullen in elk geval minstens over een master in de verpleegkunde moeten beschikken. Ze krijgen een “breed wetenschappelijk en klinisch takenpakket”, zegt De Block. Zo zullen ze bepaalde medische handelingen kunnen stellen, zij het in nauw overleg met artsen. De concrete invulling van het takenpakket gebeurt later nog via Koninklijk Besluit, na advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde, de Technische Commissie voor Verpleegkunde en de Hoge Raad van Artsen-Specialisten en Huisartsen.