Een echt moederhart: Koningin Mathilde troost beschaamd meisje tijdens bezoek aan Duffel

Koning Filip en koningin Mathilde hebben dinsdag een bezoek gebracht aan de provincie Antwerpen. Ze passeerden er onder andere in Duffel, en daar was er een klein akkefietje. Het dochtertje van een agente wou bloemen afgeven aan onze koningin, maar toen het grote moment daar was, was het kleintje te beschaamd. Koningin Mathilde probeerde het meisje nog gerust te stellen, maar zij leek toch vooral troost te zoeken bij haar mama.