Eden Hazard toont zich gedroomde kapitein na verloren League Cup en wel hierom...

Tijdens de strafschoppenreeks zette Hazard zijn penalty nog feilloos om, maar dat weerhield Manchester City er niet van om alsnog de beker te winnen.

Terwijl sommige ploegmaats zich vol teleurstelling languit op het veld lieten vallen, ging Hazard professioneel als hij is meteen de wedstrijdleiding bedanken. Daarna gaf hij alle ploeggenoten, inclusief doelman Kepa, een bemoedigende schouderklop. Groots zijn in de nederlaag, noemt men dat.

Bekijk hier de beelden van Eleven Sports

CLASSY | Even in defeat, @hazardeden10 always keeps his cool!



Respect, bro! ?? #CHEMCI pic.twitter.com/iuzBDrUj69