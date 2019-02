Aanslag Joods Museum: OM vraagt om Nemmouche schuldig te verklaren als dader en Bendrer als medeplichtige

Brussel - Het openbaar ministerie heeft dinsdag herhaald dat het Mehdi Nemmouche beschouwt als dader van de aanslag op het Joods Museum en Nacer Bendrer als medeplichtige. Federaal procureur Bernard Michel heeft dan ook aan het einde van zijn rekwisitoor aan de jury gevraagd om beide beschuldigden schuldig te verklaren aan vier moorden met een terroristisch karakter.

Maandag verklaarde advocaat-generaal Yves Moreau al dat Nemmouche wordt beschouwd als de dader van de aanslag en Bendrer als medeplichtige. Hij werd in eerste instantie door de kamer van inbeschuldigingstelling naar assisen doorverwezen als mededader. Die kwalificatie is belangrijk omdat de strafmaat voor een medeplichtige lager is dan voor een mededader.

“Jullie zullen, zonder enige redelijke twijfel ‘ja’ mogen antwoorden op alle vragen over de vier terroristische moorden”, zei Michel dinsdag aan de jury. “We hebben wel degelijk een dader, Mehdi Nemmouche, en een medeplichtige, Nacer Bendrer.”

Beide beschuldigden staan ook terecht voor schendingen van de wapenwetgeving, en ook daaraan zijn ze volgens het OM schuldig: Nemmouche omdat hij zonder vergunning wapens gebruikte bij de aanslag in het Joods Museum, en Bendrer omdat hij die wapens geleverd heeft.