Nog een keer om het af te leren: ouders kamperen voor schoolpoorten

Wemmel / Meise - Zowel aan Mater Dei (Wemmel) als aan de Montessorischool (Oppem-Meise) kamperen ouders om hun kind in te schrijven nu vrijdag.

Tien ouders zijn dinsdagochtend post komen vatten voor de schoolpoort van de Vrije Basisschool Mater Dei in de Zalighedenlaan in Wemmel om er hun kind in te schrijven.

De school heeft twaalf vrije plaatsen. De inschrijvingen starten nu vrijdagochtend, waardoor de kampeerders drie nachten zullen moeten overnachten. Ze krijgen wel onderdak in de scoutslokalen op dezelfde site.

Mama Els en papa Jan: “We wonen vlakbij en willen toch graag naar deze school komen. Ze is op wandelafstand gelegen. We hebben een lijst opgesteld.”

Laatste keer

Directeur Stefaan Verhas van Mater Dei: “Het digitaal aanmeldingssysteem is voor de inschrijvingen dit jaar nog niet operationeel, maar dat zou volgend jaar wel in orde moeten zijn. De Gemeentelijke Basisschool, de twee Vrije Scholen Mater-Dei en Sint-Jozef en de basisschool Kameleon van het Gemeenschapsonderwijs werken hieraan mee. Het wordt dus de laatste keer kamperen voor de Mater Dei-school.”

Aan de andere Wemmelse scholen zijn gisteren nog geen kamperende ouders gesignaleerd.

Ook aan de Montessorischool in Oppem-Meise wordt sinds zondag gekampeerd door ouders van 13 kinderen. De school heeft ook maar 13 plaatsen. Ook hier wordt er vrijdagochtend ingeschreven. De ouders mogen overnachten in de polyvalente zaal van de school, overdag kunnen ze terecht in de parochiezaal en tuin. Ook vorig jaar werd er voor de school gekampeerd. Er is nog geen digitaal aanmeldingsregister.