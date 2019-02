Mama boos dat leerlingen ‘verplicht’ moeten deelnemen aan klimaatmars Mechelen: “Geen politiek statement en niet verplicht, dit is educatief verantwoord”, zegt directeur

Mechelen - Een ouder van een leerlinge van het Mechelse Busleyden Atheneum heeft zich danig druk gemaakt op sociale media omdat haar dochter ‘verplicht’ moet deelnemen aan de klimaatmars, komende donderdag in Mechelen. “Dit is géén verplichte activiteit”, zegt directeur Stefaan Croone. “Wie niet wil, kan of mag deelnemen aan de mars zal andere activiteiten aangeboden krijgen.”

Kim Brooks kaartte de kwestie aan na een mail van de directie. Daarin stond dat de school besloten had om deel te nemen aan de mars van Youth For Climate, komende donderdag in Mechelen. In de mail stond dat leerlingen bij afwezigheid een ziektebriefje dienen binnen te brengen.

“Ik vind dat niet kunnen, die mail kwam over als lichte dwang”, zegt Kim Brooks, mama van een leerlinge en tevens afdelingsvoorzitter van Vlaams Belang Mechelen. “Een school dient neutraal te zijn. Mijn dochter zal niet deelnemen aan een klimaatmars.”

“Dit is geen verplichte activiteit”, verduidelijkt de directeur nu. “We willen de leerlingen oproepen om deel te nemen aan de mars, om er een schoolbrede activiteit van te maken. Dit leek ons een goede apotheose in het kader van onze lessen en projecten omtrent klimaat.”

De leerlingen die niet deelnemen aan de mars worden die dag wel op school verwacht. “Wie niet mag, wil of kan deelnemen zal een alternatieve activiteit aangeboden krijgen. De leerlingen zullen die dag een aantal films over het klimaat bekijken en zullen daarover kritisch moeten nadenken.”

“Deze mars wordt georganiseerd door Youth For Climate en is dus politiek getint”, zegt Brooks nog. Daar is de directeur het niet mee eens. “We vinden onze deelname educatief verantwoord, dit is geenszins een politieke activiteit, laat staan een statement”, klinkt het. “Het voorstel kwam overigens van de leerlingenraad én na raadpleging van het personeel.”

De mama van de leerlinge heeft naar eigen zeggen vooral een probleem met de “lichte dwang”, al ligt het thema van de betoging haar ook niet. “Aan het klimaat kunnen we toch niets doen. Het milieu daarentegen, dat ligt wel me wel aan het hart. Moest de school daar een activiteit rond willen organiseren, dan was het andere kwestie geweest. Ik ben trouwens niet alleen, er zijn heel wat ouders die hier bezwaar tegen hadden.”

“Ik heb in totaal vier à vijf boze reacties gekregen”, antwoordt de directeur, “een vijftal reacties op 740 leerlingen, dat valt al bij al mee.”