Nabestaanden treinramp Buizingen blijven gefrustreerd achter: “Titanenstrijd tussen advocaten, maar de slachtoffers zaten erbij en keken ernaar”

“Ik kom hier nog meer gefrustreerd buiten dan ik al was.” Twee zittingen werden besteed aan het verhoor van de deskundigen die de treinramp in Buizingen in 2010 hebben onderzocht. “Een titanenstrijd tussen de advocaten van de beklaagden. Maar wij, slachtoffers, wij zaten erbij en keken ernaar. Wij kwamen helemaal niet aan bod”, zegt Patricia Vanden Eynde.

“Eindelijk gaan we weten waarom onze broer gestorven is.” We schrijven 17 september 2016. Patricia en Stephan Vanden Eynde kijken hoopvol uit naar het proces van de treinramp in Buizingen, die in 2010 ...