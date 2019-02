Dit doet jouw gemeentebestuur met jouw geld

Kinderopvang is in vele gemeenten ‘big business’. Zeker in de meer verstedelijkte gebieden van Vlaanderen is de vraag vaak groter dan het aanbod. Om de prijzen democratisch te houden, zijn er heel wat gemeentebesturen die zelf crèches bouwen of de regierol in handen van de buiten- en naschoolse opvang. Dat kinderopvang een grote, en vaak groeiende, kostenplaats is, is het meest duidelijk in de centrumsteden. Maar ook in het kleine Landen spendeerde het bestuur zelfs meer dan 6 miljoen euro in 2018.

Meeste: Zelzate (116,9 euro/inwoner)

Zelzate (116,9 euro/inwoner) Minste: Galmaarden (0 euro/inwoner)