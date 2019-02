Imam Nordin Taouil in oude video die nu is opgedoken: “Vrouwen lopen zelfs in korte kleren op straat”

Imam Nordin Taouil, die in de running is om mee de Brusselse grote moskee te besturen, distantieert zich van zijn uitspraken die hij deed in een oud filmpje dat is opgedoken. Die toespraak die hij in 204 gaf, is doorspekt met vrouwonvriendelijke uitspraken. “Ik wist niet wat ik hoorde. Hoe kan zo iemand de grootste moskee van het land leiden”, reageert Zuhal Demir (N-VA).

“Als dit een zeer goede stemmenimitator is, hoor ik het graag @taouilnordin”, postte de ex-staatssecretaris voor Gelijke Kansen Demir op haar Facebook. Aanleiding is een oude video die is opgedoken van een toespraak van Taouil. Daarin laat hij zich op zijn zachtst gezegd erg vrouwonvriendelijk uit.

Dat de video nu is gelekt, is wellicht niet toevallig. Nu de banden met Saudi-Arabië zijn doorgeknipt, krijgt de Moslimexecutieve (EMB) in ons land vanaf 31 maart tijdelijk het beheer in handen van de grote moskee. Dat in afwachting van een nieuwe concessie. De Antwerpse imam Nordin Taouil is één van de kandidaten om het roer in handen te nemen. Hij wil een Belgische islam in ons land, zonder buitenlandse invloeden, zegt hij ons aan de telefoon. “Met gelijke rechten voor man en vrouw.”

Maar dat is niet op te maken uit de oude video.

“Opnames van vijftien jaar geleden”

“Het zijn opnamen van vijftien jaar geleden in Nederland en zijn gemanipuleerd om het wat radicaler te laten klinken. Ik besef dat wat ik daar toen gezegd heb, totaal fout was en ik verwerp alle uitspraken”, zegt Taouil aan Nieuwsblad.be.

In het filmpje heeft de Antwerpse imam het over de vrouw in de islam. Hij maakt zijn beklag dat ze zonder reden op straat lopen, dat hij op weg naar de lezing een vrouw zag autorijden en zegt dat vrouwen nu zelfs kortgerokt op straat lopen. Ze dragen zelfs geen nikab meer, klinkt het.

Minutenlang gaat hij zo door. “Ze gaan zelfs mee werken om geld te verdienen. Terwijl dat de taak van de man is. Broeders en zusters, het gaat de foute kant gaat uit”, waarschuwt hij.

“Ik wist niet wat ik hoorde”, reageert ex-staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir fors. “Ik kan me niet voorstellen dat die man een vooraanstaande rol krijgt in de grote moskee. Dat hij eerst maar eens bewijst dat hij voor gelijke rechten is voor mannen en vrouwen. Hij mag dat beweren, maar ik heb nog niet veel concrete voorstellen gehoord.”

Spijt van die uitspraken

“Ik denk dat de tijd er niet rijp voor is om de moskee in handen te geven van de Antwerpse en Gentse imam”, vindt Zuhal Demir. “Er moet eerst grote kuis worden gehouden bij de moslimexecutieve zelf. Dan kunnen we verder praten.”

Imam Nordin Taouil herhaalt dat hij zich die uitspraken beklaagt. “Maar het was in een andere tijdgeest. Het dateert van 2004. Ik denk daar nu helemaal anders over.”

“Dat hij het dan maar eerst eens bewijst”, zegt Demir.