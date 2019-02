Extra loon, hogere uitkeringen en meer kans op SWT: dit betekent het loonakkoord voor jou

Tot in de vroege uurtjes zaten de sociale partners samen. Met resultaat, want bij dageraad konden ze eindelijk naar buiten komen met een ontwerpakkoord. Daarin stijgen de lonen en de uitkeringen. Bovendien passen bonden en werkgevers het uitdoofscenario van het vroegere brugpensioen wat aan. Een finaal groen licht is er nog niet, maar wat zou dat nieuwe loonakkoord voor jou betekenen? Wij beantwoorden de belangrijkste vragen.