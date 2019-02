Leuven - Een van de populairste kinderboekenauteurs van de wereld is dinsdagmiddag afgezakt naar het kinderziekenhuis in Leuven. Andy Griffiths schrijft al bijna zijn hele leven lang fantasierijke boeken.

Vooral in ons land en in Nederland zijn zijn boeken over de waanzinnige boomhutten graag gezien. De kinderen kijken al lange tijd uit om hun grote held eindelijk in levende lijve te zien. En Andy zelf, die krijgt een wel heel speciaal cadeau...