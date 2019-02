Crisis Venezuela: meer dan 300 Venezolaanse militairen en politieagenten overgelopen

Volgens de Colombiaanse migratiedienst zijn sinds zaterdag 326 militairen en politieagenten overgelopen naar Colombia. Aan Braziliaanse kant liepen volgens nieuwsportaal G1 zeven Venezolaanse strijdkrachten over. Eerder was er sprake van 156 deserteurs.

De leden van de veiligheidsdiensten liepen over nadat de Venezolaanse oppositie, onder leiding van leider Juan Guaidó, op zaterdag een operatie startte om humanitaire hulp binnen te laten in het land. Het kwam tot confrontaties tussen de aanhangers van huidig president Nicolás Maduro en aanhangers van de oppositie wanneer de veiligheidstroepen van Maduro weigerden de hulpgoederen rond te delen. Er vielen minstens 3 doden en meer dan 330 gewonden.

Onder de leden van de veiligheidsdiensten die overliepen, hebben velen asiel aangevraagd in Colombia. Sommigen kwamen in uniform en anderen in burgerkleding, verklaarde Christian Krueger Sarmiento, directeur van de Colombiaanse migratieautoriteiten aan DPA. Onder hen staken velen de grens over met hun familie.

Er wordt geschat dat de Venezolaanse bewapende veiligheidstroepen 100.000 leden tellen. De Colombiaanse migratieautoriteiten hebben de sluiting van de grens met Venezuela van zondag verlengd tot dinsdagavond middernacht. De schade aan de grensinstallaties zou na de conflicten van dit weekend moeten worden hersteld. Aan de Venezolaanse kant is er sinds vrijdag een grensversperring voor Colombia.