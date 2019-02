Belofte maakt schuld: ex-Miss België gaat skydiven met ‘volgers’

Brugge - Belofte maakt schuld. En dus ging ex-Miss België Romanie Schotte skydiven met twee van haar gloednieuwe 10.000 volgers. “In een windtunnel. Uit een vliegtuig springen was nog een stap te ver”, zegt ze lachend.

Begin januari schrok Romanie Schotte (21) uit Brugge zich een hoedje toen ze haar Instagram-account opende. Hackers hadden die overgenomen en eisten geld om haar meer dan 14.000 volgers terug te krijgen. Een kleine ramp voor de jonge schone, want dat Instagram-profiel levert haar veel modellenwerk én sponsoring op.

Maar haar account terug kopen deed Romanie niet. Daarvoor vertrouwde ze de hackers nu eenmaal te weinig. Ze besliste daarom om helemaal opnieuw te starten en maakte een nieuw profiel aan op de populaire netwerksite. Ze startte opnieuw met nul volgers, maar kreeg er in geen tijd weer heel wat volgers bij. Ze koppelde er dan ook een uitdaging aan vast . Van zodra ze de grens van 10.000 volgers zou overschrijden, zouden er twee gelukkigen uitgeloot worden om met haar te gaan skydiven.

“Geweldige ervaring”

Amper enkele dagen later was het al zo ver en stonden er opnieuw 10.000 volgers op de teller. Eline Stove en Louis Boel, twee studenten, kwamen als gelukkigen uit de trommel. Zij trokken zondag naar Ice Mountain in Komen om er indoor te gaan skydiven. Het gezelschap van Romanie kregen ze er gratis en voor niets bij. “Het was eigenlijk echt een geweldige ervaring”, zegt Romanie. “Ook Eline en Louis waren heel vriendelijk en enthousiast. Ik ben echt blij dat het zo goed is meegevallen en dat ik zo'n toffe, hippe volgers heb.”

De nieuwe pagina @romanieschotte telt ondertussen alweer 10.200 volgers. En die mogen er in de toekomst misschien ook van dromen om de knappe verschijning in het echt te zien “Ik denk er nu echt wel over na om in de toekomst meer zo'n initiatieven op poten te zetten. Het is echt fijn om ook in het echte leven eens contact te hebben met de mensen die je online volgen”, zegt ze.