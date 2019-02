Troty lanceert elektrische deelsteps in Roeselare

Roeselare - Troty lanceert in maart elektrische deelsteps in Roeselare. Drie jonge West-Vlaamse ondernemers zorgen daarmee voor een West-Vlaamse primeur en willen op termijn het Vlaamse alternatief zijn voor Amerikaanse bedrijven die nu al actief zijn onder meer in Brussel en Antwerpen.

Troty werd al eens gelanceerd in Brussel maar oprichter Jean-Paul de Ville de Goyet zocht nog een logistieke partner en vond die bij drie jonge ondernemers die op termijn opnieuw actief willen zijn in de hoofdstad.

Het concept is niet volledig nieuw. Gebruikers nemen de step voor een bepaalde duur en betalen daarvoor een starttarief en daarna een prijs per minuut, per uur of per dag. Na gebruik meld je je af en laat je de step achter op jouw eindbestemming. Dit alles verloopt via een mobiele applicatie. Volgens de aanbieders zijn er tal van voordelen. De steps kunnen een antwoord bieden op de toenemende filedruk in steden, tegelijkertijd zijn ze duurzamer voor het milieu.

Deelsteps bestaan onder meer al in Brussel en Antwerpen, maar daar komen ze vaak in een negatief daglicht, omdat ze al te vaak rondslingeren in het straatbeeld. Net daar wil Troty het verschil maken. “In samenwerking met steden willen we de gulden middenweg vinden tussen af- en ophaalpunten en ‘free floating’. We zijn daar flexibel in. We monitoren constant onze steps. Als de batterij leeg is, of er is een mankement, dan halen we die meteen op om op te laden of te herstellen. Bij ons geen verdwaalde steps die op de trottoirs blijven liggen”, zegt mede-oprichter Ayrton Verbauwhede.

Troty start op in Roeselare, maar wil zo snel mogelijk weer in Brussel, maar ook in Antwerpen en andere steden lanceren. Daarvoor lopen al gesprekken. “In een ideaal scenario neem je een Troty naar het station of een bushalte. Daar neem je bus of trein tot aan de bestemming, waar dan opnieuw een deelstep klaar staat”, zegt mede-oprichter Ruben Valckenaere. Het bedrijf kijkt ook naar evenementen of bedrijven waar soms grote afstanden moeten worden afgelegd.

“Roeselare is een stad die vooruit gaat, in alle betekenissen, dus ook met deelsteps. We zijn blij Troty in Roeselare te mogen verwelkomen als een sterk West-Vlaams vernieuwend mobiliteitsbedrijf”, reageert burgemeester van Roeselare Kris Declercq.

Het gaat nog om een proefproject. Vanaf maart zullen er vanaf 7 uur ‘s ochtends telkens tien elektrische deelsteps klaarstaan aan het wielermuseum Koers, maar het bedrijf heeft 200 steps klaarstaan als het project volledig wordt uitgerold.