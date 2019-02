Massagraf van de Nazi’s ontdekt in Wit-Rusland: soldaten opgetrommeld om minstens 730 lichamen te bergen

Bouwvakkers zijn in Wit-Rusland per ongeluk op een bijzonder tafereel gestoten. Op de plaats waar zij appartementen wilden bouwen in het centrum van Brest, vlak bij de grens met Polen, stuitten zij op de overblijfselen van minstens 730 Joden.

Het massagraf dateert uit de Tweede Wereldoorlog, uit het Nazitijdperk. Toen was de voormalige Sovjet-republiek bezet door de Duitsers. Nazi’s vermoordden er tienduizende Joden. Nu blijkt dat ook die ene plaats in Brest de dood betekende voor honderden mensen. Het massagraf werd immers gevonden op de plaats waar destijds het Joodse getto was.

De hoeveelheid overblijfselen is zo groot dat het leger is ingezet om te helpen. Soldaten zullen de resten van de vermoorde Joden ruimen. De slachtoffers krijgen een nieuw graf in het noorden van Brest, heeft het stadsbestuur voorgesteld. Volgens de commandant van de legereenheid die de opgraving doet, zijn tot nu toe 730 lichamen geborgen. Hij sluit niet uit dat er nog meer gevonden worden.

Foto: REUTERS

