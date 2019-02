Dochter van woordvoerder Poetin loopt stage in Europees Parlement

De dochter van Dmitri Peskov, de woordvoerder van de Russische president Vladimir Poetin, loopt stage in het Europees Parlement. Volgens Peskov gaat het om “een normale praktijk” die “niets te maken” heeft met zijn functie in het Kremlin.

“Het gaat hier om een normale studente en een normale praktijk. Dat heeft niets te maken met mijn professionele functie of mijn werk”, zo reageerde Peskov dinsdag op het nieuws dat zijn dochter Elizaveta Peskova ervaring opdoet als stagiaire van het Franse Europarlementslid Aymeric Chauprade.

Chauprade is een vroegere adviseur van Marine Le Pen en werd in 2014 verkozen op de lijst van haar Front National. Eenmaal in Straatsburg keerde hij Le Pen de rug toe en sloot zich aan bij de EFDD-fractie van brexit-boegbeeld Nigel Farage. Hij is vicevoorzitter van EFDD, zetelt in de buitenlandcommissie van het parlement en in de delegatie die de parlementaire banden met Rusland onderhoudt.

Dmitri Peskov en Vladimir Poetin. Foto: AFP

Chauprade bevestigt dat Peskova in november vorig jaar haar stage heeft aangevat. De dochter van de spreekbuis van het Kremlin, die in Frankrijk rechten studeert, vertoeft nog tot eind april in het Europese halfrond. Maar, zo voegde Chauprade toe, Peskova “heeft enkel toegang tot openbare gegevens” en “heeft geen toegang tot debatten achter gesloten deuren”.

Poetin leeft al jaren op gespannen voet met de Europese Unie. Europese beleidsmakers vrezen inmenging in de campagne voor de Europese verkiezingen van eind mei, en maken zich al jaren zorgen over de Russische banden met anti-Europese partijen op het oude continent.