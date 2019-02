Hoofd van 800 jaar oude gemummificeerde kruisvaarder in Dublin gestolen

Onbekenden hebben in een kerk in de Ierse hoofdstad Dublin het hoofd van een 800 jaar oude mummie verwijderd en gestolen. De schedel van de zogenaamde kruisvaarder werd in de loop van het weekend uit een crypte van de St. Michan’s Church gestolen, zei aartsdiaken David Pierpoint.

Een gids had de diefstal opgemerkt toen hij maandagnamiddag de kerk voor bezoekers opende. De Ierse nationale politie bevestigde de inbraak. Enkele andere gemummificeerde lichamen, waaronder dat van een 400 jaar oude non, werden beschadigd.

De aartsbisschop van Dublin, Michael Jackson, was enigszins aangedaan door het voorval. “Ik ben diep geschokt dat iemand een dergelijke oude begraafplaats durft te ontheiligen en de stoffelijke resten schendt van degenen die daar liggen”, vertelde de geestelijke in The Independent. Volgens de aartsdiaken kreeg de crypte in 1996 al eens vandalen over de vloer. “De crypte zal nu moeten worden gesloten en zal niet langer toegankelijk zijn voor bezoekers. Dit is erg frustrerend”, zei hij.

Er zijn een aantal theorieën over waarom de lijken in de kelder van de kerk, waarvan de funderingen dateren van 1095, in de loop der tijd zo goed bewaard zijn gebleven. Een daarvan is dat de kelder kalksteen bevat, waardoor die bijzonder droog is en daarom goed voor mummificatie. Een andere is dat de kerk is gebouwd op voormalig moerasland en het methaangas werkt als een soort conserveermiddel van de lichamen. Andere theorieën omvatten de aanwezigheid van eikenhout in de grond, of de bouwmaterialen die in de kerk werden gebruikt.

De nu ontheiligde kruisvaarder was vrij lang voor zijn tijd, zes en een halve voet lang of met 2,13 meter een reus destijds. Zijn benen werden gebroken en onder hem opgevouwen om hem in zijn kleine kist te kunnen stoppen.