Spoedartsen schieten idee van een ‘spoedboete’ af

De spoedartsen verwerpen het voorstel om een ‘spoedboete’ uit te schrijven voor patiënten die zich met ogenschijnlijk kleine klachten op de spoedafdeling aanbieden. Het gaat om één van de pistes uit de visie van twaalf topfiguren uit de Belgische zorgsector voor de volgende regering.

“De beroepsvereniging van Belgische spoedartsen (BeCEP) beklemtoont dat zij door deze mensen nooit is geconsulteerd, noch over de echte problematiek van spoed, noch over reeds uitgevoerd nationaal en internationaal onderzoek, noch over de voorgestelde oplossingen”, luidt het dinsdag in een mededeling.

Ze verwerpen het concept van een spoedboete volledig. “Wij weigeren patiënten die zich naar spoed begeven te bekijken of te behandelen als overtreders of criminelen die iets hebben misdaan en dus zouden moeten worden beboet”, stellen de spoedartsen duidelijk. “Het zijn mensen in nood die geholpen moeten worden”.

LEES MEER. Buikpijn, koorts, hoofdpijn of blessure: wanneer is het ernstig genoeg om naar de spoed te gaan? (+)

De spoedartsen roepen op om te stoppen met het onderhouden van de mythe van vermeend oneigenlijk gebruik van de spoed. Alle maatregelen die tot nu werden genomen, en die veel geld gekost hebben aan de maatschappij, hebben geen enkel resultaat gehad op het aantal mensen dat zich op de spoedafdeling aanbiedt. Bovendien is er al een aanzienlijke meerkost voor de patiënt die zich spontaan aanbiedt. Ongeacht of achteraf een ernstig probleem gediagnosticeerd wordt of niet, betaalt hij 4,5 maal meer.

Bovendien stelde het Kenniscentrum KCE reeds in een rapport uit 2005 (Evaluatie van forfaitaire persoonlijke bijdrage op het gebruik van de spoedgevallendienst) dat “het invoeren van financiële drempels op spoed inefficiënt is, sociaal onrechtvaardig, en ronduit gevaarlijk”.

Voor BeCEP-voorzitter Jan Stroobants is het tijd dat de focus gelegd wordt op de echte en bijzonder dure problemen, ook op spoed: “artsen en verpleegkundigen verspelen dagelijks uren tijd met het zoeken naar een bed voor ernstig zieke mensen en het onderhandelen met ziekenhuizen om ze te kunnen laten opnemen. Bij gebrek aan mogelijkheden door de steeds verdere inkrimping van ziekenhuisbedden worden patiënten vaak in minder veilige omstandigheden terug huiswaarts gestuurd. Deze inconvenient truth wordt allerminst opgelost door het onderhouden van mythes over vermeend oneigenlijk gebruik van spoed.”