“Zomervakantie duurt dit jaar maar zes weken”: school legt leerlingen in de luren, maar heeft daar een goede reden voor

Waregem - De leerlingen van middenschool Groenhove schrokken zich maandagochtend een hoedje. Hun school kondigde aan dat hun zomervakantie nog maar zes weken zou duren. Dat valse nieuwsbericht had maar één doel: leerlingen warm maken voor meer inspraak in hun school.

Leerlingen van middenschool Groenhove schrokken zich maandag om 10 uur rot. Op hun online platform Smartschool verscheen plots een nieuwsbericht. De Waregemse school zou meewerken aan een proefproject waarbij de zomervakantie beperkt wordt tot zes weken. Quotes van Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V), ondersteunende argumentatie en een wetenschappelijke uitleg deden het bericht er bijzonder geloofwaardig uitzien.

“Ik was echt verbaasd toen ik het zag”, zegt Noah Huyzentruyt (17) uit Kruisem. Hij volgt het zesde jaar Humane Wetenschappen Sport in de school. Zijn verbazing werd gedeeld, tot de school enkele uren later bekend maakte dat het om een fake news bericht ging, dat bewust door de school was gemaakt en verspreid.

Moeilijk leerlingen te vinden

Het bericht had één doel: tonen dat de jongeren geen inspraak hadden gehad en zo bewijzen dat een leerlingenraad wel zijn nut zou hebben. “De school heeft geen leerlingenraad, terwijl we inspraak zeer belangrijk vinden”, zegt Dirk Vandevelde, directeur van Scholen 24 waar Groenhove deel van uitmaakt. “Het is echter niet gemakkelijk om leerlingen te vinden die interesse hebben om te zetelen in zo’n raad. Op deze manier konden we gemakkelijker de leerlingen mobiliseren.

Maandagochtend ontving hij zelf ongeruste berichten van zijn kroost, die er ook school lopen. “Ze stuurden me sms’jes met de vraag of ik het bericht had gezien en of zoiets zomaar kon. Dat toont aan dat de actie zijn doel heeft bereikt: leerlingen bewust maken van het nut van inspraak. Als we op een normale manier leerlingen voor de raad hadden geronseld, zou de raad minder gedragen worden.”

De komende maanden gaat de school actief op zoek naar enthousiaste leerlingen om zo een raad op te richten. De actie was vooral gericht op de tweede en derde graad.