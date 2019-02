Cannabisbureau “goede ontwikkeling” maar nog steeds lacunes in juridisch kader

Brussel - Dat er wellicht een Cannabisbureau komt dat moet toezien op de teelt van cannabis voor medicinaal gebruik, is “op zich een goede ontwikkeling”. Dat zegt de algemeen directeur van de MS-Liga, Luc De Groote. Hij is echter niet zeker of patiënten daar effectief gebruik van zullen kunnen maken door lacunes in het juridisch kader.

De Kamercommissie Volksgezondheid zette dinsdag bijna unaniem het licht op groen voor een wetsvoorstel dat de oprichting van een Cannabisbureau regelt. Dat zou onder de controle van het Federaal Geneesmiddelenagentschap (FAGG) komen te staan.

“Dit is op zich een goede ontwikkeling”, reageert De Groote. “Het is intussen bewezen dat sommige patiënten met spastische pijn, onder wie sommige personen met MS, wel degelijk een grotere levenskwaliteit hebben bij het toedienen van medicinale cannabis.”

De topman van de MS-Liga vindt het “een logische stap” dat het wetsvoorstel nu het kader bepaald om onder gecontroleerde omstandigheden cannabis voor medicinale of wetenschappelijke toepassingen te gaan telen, oogsten en verwerken. “Maar het roept wel nog heel veel vragen op”, klinkt het. Het huidige juridisch kader dat sinds 2015 van kracht is, laat een strikt afgebakende groep volwassen patiënten die lijden aan de zenuwziekte MS, toe om een geneesmiddel te gebruiken op basis van cannabisextracten. “Maar dat vertoont lacunes.”

“Zo is er geen sluitende procedure voor situaties waarbij patiënten die het medicijn nemen, gebruik maken van de openbare weg. Bij wegcontrole blijkt immers dat het geen evidentie is bij wie de verantwoordelijkheden juist liggen”, zegt De Groote. “Bij een controle zou de test iets specifieker moeten kunnen gebeuren, op moleculair vlak, zodat het makkelijk te achterhalen moet zijn of de cannabis als medicinale toepassing werd gebruikt dan wel als ‘cannabisgebruiker’. Het feit dat de persoon met MS kan aantonen dat het op voorschrift gebeurt, is blijkbaar geen sluitend bewijs. Die juridische leemte zorgt nog voor grote onduidelijkheid bij de patiënt en de zorgverleners die de patiënt correct dienen te informeren over de medische en andere consequenties van het gebruik van medicijnen.”

