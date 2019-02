‘Zelfgemaakte Grey’s Anatomy’ levert Oostends ziekenhuis 460 sollicitanten op

Oostende - Het Oostendse ziekenhuis AZ Damiaan heeft in een maand tijd 460 sollicitanten over de vloer gekregen. Dat is het resultaat van een miniserie waarmee het ziekenhuis zich op een originele manier in de kijker zette om de vacatures in te vullen. De grote ontknoping van de miniserie die de naam “Ostenders” meekreeg, wordt woensdag uitgezonden.

De Oostendse versie van “E.R.” of “Grey’s Anatomy” speelde zich af in het AZ Damiaan, met echte werknemers in het ziekenhuis. Tijdens de serie maakten de kijkers kennis met alle departementen binnen het ziekenhuis en kregen ze ook zicht op de jobs die AZ Damiaan biedt.

Een succes, zo blijkt. In een maand tijd stroomden er ruim 460 sollicitaties binnen. Dat is meer dan dubbel zoveel als in een gelijkaardige periode de voorbije jaren. De eerste drie dagen na de lancering van de campagne telde AZ Damiaan reeds 70 sollicitaties. Sinds de start van de campagne heeft het ziekenhuis 38 vacatures opengezet. Daarvan zijn er nu 24 ingevuld.

LEES MEER. AZ Damiaan pakt uit met eigen ziekenhuisserie: “Ostenders gaat Grey’s Anatomy achterna”

“De miniserie is een unieke manier om de collegiale sfeer in ons vernieuwde ziekenhuis aan iedereen te tonen”, zegt Nathalie Vanlerberghe van de hr-dienst. “Ik denk dat we zonder blikken of blozen mogen zeggen dat we een heel geslaagde start van de campagne achter de rug hebben en AZ Damiaan als aantrekkelijke werkgever op de kaart hebben kunnen zetten.”

Het verhaal over ICT’er Antoon die zijn vriendin en apotheekassistente Joyce ten huwelijk wil vragen met de hulp van vijftig collega’s, eindigt woensdag. “Zes afleveringen lang volgden we Antoon doorheen het hele ziekenhuis. Zo tonen we welke soort jobs er bij ons allemaal zijn. We zoeken namelijk niet alleen verpleegkundigen, maar bijvoorbeeld ook IT-profielen of mensen voor de schoonmaak- en keukenploeg”, aldus communicatieverantwoordelijke Kevin Mollet.

De finale is te bekijken op de facebookpagina van AZ Damiaan of op de website ostenders.be. Op die pagina lijst het ziekenhuis ook de vacatures op.