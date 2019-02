Straat in Tongeren afgesloten, politie massaal aanwezig: mogelijk gijzeling aan de gang

De politie is dinsdagavond massaal aanwezig in de omgeving van de Muntstraat in de Tongerse binnenstad. De straat is door de politie hermetisch afgesloten. Sommige buurtbewoners kregen de keuze om hun huis te verlaten, dan wel om zich in een ruimte achteraan hun huis op te houden. De lokale politie van Tongeren lost niks over wat er gaande is. Ook het Limburgse parket onthoudt zich voorlopig van elk commentaar.

Er is in ieder geval een Limburgse onderzoeksrechter met de zaak belast. De politie schijnt een bepaalde woning in het vizier te houden. Mogelijk verschanst een bewoner zich in zijn huis, maar dat is niet duidelijk. Sommige media spreken over een gijzeling.