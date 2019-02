Voor het eerst sinds 1800 worden de debatten van de Brugse gemeenteraad niet meer uitgeschreven. Het einde van een eeuwenoude traditie, maar ook van een helse klus. “De gemeenteraad uitschrijven? Dat is meer dan een voltijdse job.”

Met ietwat vertraging is de eenentwintigste eeuw ook in de Gotische zaal van het Brugse stadhuis gearriveerd. In navolging van tal van andere steden zijn de zittingen van de gemeenteraad voortaan te bekijken ...