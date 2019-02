De 19-jarige Siraj E.M. zit in de cel voor een geval van agressie tegen een zwangere buurvrouw en een ambulancier in Deurne. E.M. maakte als minderjarige al deel uit van een groep zogenaamde tienerterroristen die aanslagplannen gehad zouden hebben.

Slachtoffer Tatiana Leirs getuigde eerder in deze krant over wat ze zondag meemaakte in de gang van haar appartement op het Pastoor Holthofplein in Deurne. Na een eerder incident enkele maanden geleden ...