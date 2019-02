Omgeving in shock: moeder Shana (45) en dochter Dominique (19) moorden hun hele familie uit, ook de drie kinderen

De Amerikaanse stad Morrisville in North Carolina is opgeschrikt door een gruwelijk drama. Vijf familieleden werden immers dood teruggevonden in één huis. Onder hen waren drie kinderen. Een verschrikkelijke situatie, maar nu blijkt het verhaal nog tragischer. De 45-jarige moeder, Shana Decree, en haar 19-jarige dochter Dominique zijn gearresteerd op de verdenking van de moord op hun familie.

Dominque Decree. Foto: AP

Rond de Robert Morris Apartments krioelde het maandagnacht van de politie en ambulances. Shana Decree en Dominique werden door de politie begeleid naar het ziekenhuis. Haar moeder kon al snel voor de onderzoeksrechter verschijnen, maar haar dochter is nog opgenomen.

Drie kinderen

De andere kinderen van Shana Decree, de 25-jarige Naa’Irah Smith en de 13-jarige Damon Decree Junior, overleefden het gezinsdrama niet. Ook de 42-jarige zus van Shana, Jamilla Campbell, stierf. Haar tweelingdochters, de 9-jarige meisjes Imana en Erika, zouden ook niet levend wegraken. Eén van hen werd pas later gevonden, omdat ze onder het lijk van haar mama lag. De politie zocht nog een tijdlang naar de 17-jarige zoon van het gezin, Joshua. Maar hij werd nooit beschouwd als verdachte. De jongen is nu terecht.

Routinecontrole

Het drama werd ontdekt tijdens een routinecontrole. De politie wilde immers even checken om te kijken of alles in orde was, omdat het vuilnis zich bij hun appartement sinds vrijdag had opgestapeld. Volgens de buren leefden Shana en haar dochters in het appartement en kwamen de andere familieleden regelmatig op bezoek.

Shana Decree. Foto: AP

Buren zagen dat er meerdere malen door de agenten werd geklopt op de deur, maar dat er niemand de deuren openden. Eenmaal binnen ontdekten de agenten de lichamen. Over de doodsoorzaak en hoelang de lichamen daar al lagen wilde de politie nog geen mededelingen doen.

Verwarring

Wat de vrouwen tot die verschrikkelijke daden dreef, is nog onbekend. Eerst beweerden ze nog dat mannen hen tot de moorden dreven. Maar moeder Shana gaf de feiten later toe en beweerde dat heel de familie wilde sterven en dat zelfs de jongste kinderen spraken over zelfdoding.

Volgens buitenstaanders waren ze een heel normale en liefhebbende familie. Dominique haalde recent nog haar middelbare schooldiploma. Op Facebook zijn meerdere posts te lezen dat haar moeder heel trots op haar was. De twee waren heel innig met elkaar. In een van de berichten zegt Dominique “trots” te zijn op haar moeder. Ook de omgebrachte Naa’Irah (25) leek heel close met haar moeder.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be