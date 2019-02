Het is nu officieel: Brendan Rodgers is de nieuwe coach van Leicester en de vijfde coach van Tielemans dit seizoen

Youri Tielemans weet wie zijn vijfde coach van het lopende seizoen wordt. Na drie coaches bij AS Monaco (Jardim, Henry en opnieuw Jardim) en het ontslag van Claude Puel bij zijn nieuwe club Leicester werd Brendan Rodgers aangesteld als nieuwe coach.

Het nieuws werd voor aanvang van de competitiematch tegen Brighton & Hove door de clubleiding bevestigd. Brendan Rodgers, hoofdcoach bij Celtic sinds de zomer van 2016, werd de voorbije twee seizoenen kampioen met Celtic in Schotland. De Bhoys, met Dedryck Boyata in hun rangen, staan momenteel ook opnieuw aan de leiding in de Schotse Premiership. Rodgers heeft ervaring in de Premier League bij Swansea City (2010-2012) en Liverpool (2012-2015). De Noord-Ier leidde Swansea in 2011 naar promotie naar de Engelse hoogste klasse. Met Liverpool werd hij in 2014 vice-kampioen.