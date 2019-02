Bordeaux ontslaat trainer die op papier geen trainer mocht zijn

De Braziliaan Ricardo, op 5 september aangesteld als opvolger van Gustavo Poyet, is op de keien gezet als algemeen manager van Bordeaux. De Ligue 1-club haalt dinsdagavond de “ontgoochelende resultaten” aan als motivering voor het ontslag.

Na een 1-0 nederlaag tegen Nantes staat Bordeaux pas op de 13e plaats in de Ligue 1. De 54-jarige Ricardo, die van 2005 tot 2007 al als coach van Bordeaux aan de slag was, keerde in september terug naar de club. Omdat de voormalige Braziliaanse international niet over de diploma’s beschikt die vereist zijn om te coachen in Frankrijk werd hij aangesteld als algemeen manager. Éric Bedouet kreeg dan ook officieel de titel van hoofdtrainer tijdens de wedstrijden. Diezelfde Bedouet wordt nu ad interim aangesteld in afwachting van een nieuwe coach.

Ricardo coachte in het verleden ook Paris Saint-Germain (1996-1998), AS Monaco (2007-2009) en verschillende Braziliaanse clubs. (belga)