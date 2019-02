Standard-middenvelder Mehdi Carcela gaat vrijuit voor obsceen gebaar na afgekeurd doelpunt tegen Anderlecht

Mehdi Carcela gaat vrijuit na zijn ‘bras d’honneur’ tijdens de partij tegen Anderlecht. De Standard-middenvelder zag in de bewuste wedstrijd zijn doelpunt afgekeurd na een interventie van de VAR en kon die beslissing moeilijk aanvaarden. Waarna hij het obscene gebaar maakte. Niet richting scheidsrechter Visser, beweerde Carcela altijd.

Mehdi Carcela (29) wordt niet geschorst voor zijn opgestoken middelvinger richting scheidsrechter Lawrence Visser in Standard-Anderlecht (2-1) van 3 februari. Het bondsprocureur had nochtans een schorsing van twee speeldagen en een boete van 2000 euro gevraagd voor de Luikse smaakmaker, maar volgens Standard was een vervolging op tv-beelden niet meer mogelijk sinds de invoering van de VAR. Pierre Locht, juridisch directeur van de Rouches, haalde eens te meer zijn slag thuis. Want de Geschillencommissie oordeelde inderdaad dat het parket niet bevoegd is om Carcela te vervolgen. De Marokkaanse international gaat dus volledig vrijuit.

Cercle-speler Irvin Cardona komt er dan weer met een berisping vanaf. Hij plantte na het gelijkspel tegen stadsgenoot Club Brugge een Cercle-vlag op de middenstip, een gebaar dat niet werd geapprecieerd door de Club-entourage en als een provocatie werd beschouwd. Ook tegen hem werd een schorsing van twee speeldagen gevorderd, ook hij komt er zonder effectieve straf vanaf.