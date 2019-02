Gentse taxichauffeurs vrezen voor 'bloedbad' in sector

De Gentse taxichauffeurs vrezen dat door het liberaliseren van de markt taxichauffeurs van elders in Gent klanten zullen ronselen. Foto: BELGA

Gent - “Gent zal in een taxioorlog verzeild raken”, vreest mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) in een reactie op het voornemen van mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) om de taxisector te liberaliseren. De taxisector zelf is het met Watteeuw eens. “Hier zal worden gevochten om een ritje”, vreest Koen Van Cauwenberge van V-Tax.

“Bij grote evenementen gaan taxi’s uit heel Vlaanderen naar Gent komen om klanten op te pikken. Er zal worden gevochten om een ritje.” Dat zegt Koen Van Cauwenberge, zaakvoerder van V-Tax, het grootste taxibedrijf van Gent. Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts is namelijk van plan de taxisector totaal te liberaliseren. De bedrijven gaan zelf hun prijs kunnen bepalen en chauffeurs mogen om het even waar klanten oppikken. “Ga maar eens kijken tot welke ellende dat nu al in Zaventem leidt”, zegt Van Cauwenberge. “De bewoners vinden daar geen parkeerplaats meer omdat allerlei chauffeurs rond de luchthaven cirkelen om een ritje op te pikken.”

Soorten taxi’s

Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) vreest een taxioorlog en bekijkt welke maatregelen hij kan nemen. “Er zullen twee soorten taxi’s komen”, zei hij in de Gentse gemeenteraad. “Standplaats­taxi’s die aan vaste tarieven werken, en straattaxi’s voor wie die niet gelden en die dumpingprijzen zullen hanteren. De sector vreest dat de straattaxi’s ook in de buurt van standplaatsen klanten zullen ronselen. Dat zal in de sector tot een bloedbad leiden.”

Watteeuw gaat na of hij de zogenaamde vrije taxi’s de toegang tot het autoluwe stadscentrum kan weigeren. “Dat zal niet makkelijk zijn”, vreest Koen Van Cauwenberge. “Want je hebt ook chauffeurs die bijvoorbeeld luchthavenvervoer doen. Die hebben een vergunning voor het autoluwe centrum waarmee ze in het stadscentrum ook andere klanten kunnen oppikken.”

Voor de consument lijken de aangekondigde dumpingprijzen een goede zaak. “Toch niet”, zegt Van Cauwenberge. “Kijk wat Uber in Berlijn heeft gedaan: één bepaald weekend deden ze alle ritten tegen 5 euro. Zo hebben ze de andere bedrijven de nek omgewrongen, waarna ze ongestoord woekerprijzen konden vragen.”

Elektrische taxi’s

Schepen Watteeuw wil in de toekomst enkel nog elektrische taxi’s toelaten in Gent. De eerste dertien rijden al. Het stadsbestuur lanceert nu, samen met de Taxifederatie en de Bond Beter Leefmilieu, een campagne om klanten ertoe aan te zetten specifiek om een elektrische taxi te vragen: die kost niet meer en vervuilt niet.