UEFA roept Sergio Ramos op het matje voor bewuste gele kaart in Champions League

Brussel - De UEFA roept Real Madrid-verdediger Sergio Ramos op het matje voor het uitlokken van een gele kaart. Dat deelde de Europese Voetbalfederatie vandaag mee. De zaak komt donderdag voor.

Ramos pakte op 13 februari zijn derde gele kaart van het seizoen in de slotfase van het Champions League-duel op verplaatsing bij Ajax (1-2). De kapitein van Real Madrid deed dat om geschorst te zijn in de terugwedstrijd van de achtste finale, zodat hij de kwartfinales met een schone lei zou kunnen beginnen. Na de wedstrijd gaf Ramos toe dat hij met opzet geel pakte. Daar kwam hij snel weer op terug, maar het kwaad was geschied. De UEFA opende een onderzoek en Ramos werd door de Tuchtcommissie in staat van beschuldiging gesteld. Hij riskeert nu een zwaardere schorsing. (belga)