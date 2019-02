Fiscus haalt dubbel zoveel onbetaalde boetes op bij uw baas: “Minder loon, je had nog een boete staan”

“Sorry, het zal deze maand wat minder loon zijn, want je had nog een boete openstaan.” Vorig jaar kregen een kleine 60.000 mensen dat te horen van hun baas. De fiscus heeft nog nooit zo vaak via loonbeslag achterstallige boetes geïnd – voor 18,4 miljoen, dubbel ­zoveel als twee jaar geleden.

Het is een bepaald gênante boodschap om te krijgen van je baas: minder geld op je loonbriefje, want de fiscus eist een deel op omdat je een boete nog niet hebt betaald. Toch gebeurt dat erg vaak: de fiscus heeft vorig jaar zo 18,4 miljoen euro opgehaald bij 58.799 mensen. Dat is dubbel zoveel als twee jaar geleden. Het gaat om zware boetes, die opgelegd zijn door een rechter. “Het gemiddelde bedrag is 314 euro per dossier”, zegt Francis Adyns van de FOD Financiën. Het grootste deel daarvan zijn verkeersboetes.

Het is niet dat er nu plots meer mensen zijn die een geldboete krijgen van de rechter. “Het zijn wij die ze sneller en efficiënter innen. De nieuwe technieken die we sinds een paar jaar kunnen gebruiken, beginnen te renderen”, zegt Adyns.

De fiscus zal pas beslag leggen op een deel van uw loon als u halsstarrig weigert te betalen. “Eerst versturen we een gewoon betaalbericht, en daarna nog een herinnering”, zegt Adyns. “Daarna komt de gedwongen invordering, zoals een beslag op het loon.”

Uw baas mag u nog zo sympathiek vinden als hij wil, hij moét meewerken met de fiscus. Maar u moet uw loon niet volledig afstaan. De fiscus blijft af van alles wat onder de 1.105 euro netto per maand ligt. Maar alles wat boven de 1.432 euro netto ligt, is volledig “vatbaar voor beslag”.

Geen ontsnappen mogelijk?

De boodschap moet vooral zijn dat ontsnappen aan een boete geen optie meer is, zegt de fiscus. “Een computersysteem bepaalt automatisch de meest efficiënte manier om het bedrag terug te vorderen. Dat kan een procedure via een deurwaarder zijn, daar hebben we in 2018 meer dan 17 miljoen euro mee teruggevorderd. Of het kan zijn dat we het bedrag inhouden op de som die u normaal moet terugkrijgen van de belastingen. Vorig jaar bracht dat bijna 50 miljoen euro op. Ook die sommen liggen hoger dan de vorige jaren.”

Toch betekent dat niet dat niemand nog aan zijn boete ontsnapt. Van de 275.000 boetes die de fiscus moest innen, kon ze in 2018 amper 28 procent binnenhalen. “Dat wil niet zeggen dat de rest verloren is”, zegt Adyns. “Soms duurt de procedure gewoon langer of werken we met afbetalingsplannen. Van 2016 is nu bijvoorbeeld al veertig procent betaald.”

Boetes via loonbeslag

• 2016: 9,2 miljoen

• 2017: 11,8 miljoen

• 2018: 18,4 miljoen