Na rellen tussen jongeren en politie: alle partijen woensdag rond de tafel

Lokeren - Burgemeester Filip Anthuenis (Open VLD) hoopt vandaag met alle betrokken partijen rond de tafel te zitten om de uit de hand gelopen knokpartij aan het KTA van vorige vrijdag te bespreken. Hij wil geen herhaling van wat gebeurd is.

“Ik ben blij dat alle politieke partijen zonder uitzondering de feiten van vorige vrijdag hebben afgekeurd en dat ze elke vorm van geweld op politie of hulpdiensten afkeuren”, zegt Anthuenis naar de reacties op zijn betoog tijdens de gemeenteraad van maandagavond.

Open voor dialoog

Daarom wil hij vandaag met vertegenwoordigers van de Marokkaanse en Turkse moskeeverenigingen, maar ook met de directie van de school en een delegatie van de leerlingen samen zitten om alles nog eens op een rijtje te zetten. “Ik voel uit de contacten van de voorbije dagen dat iedereen de goede wil heeft om hier samen sterker uit te komen. De overgrote meerderheid van onze bevolking vindt Lokeren een prachtige stad om te leven, te wonen of te werken. We willen dat imago niet door een paar enkelingen te grabbel laten gooien.”

LEES OOK. Politie niet te spreken over uit de hand gelopen vechtpartij aan school: “We zullen daadkrachtiger zijn”

Zowel de Turkse als de Marokkaanse gemeenschap hebben hun steun betuigd. “Ik ben diep beschaamd in wat er is gebeurd”, laat Adem Mergen, voorzitter van de Turkse moskeevereniging Sakarya weten. “Wij zijn altijd voor dialoog en hebben in het verleden ook in de discussie over de locatie van onze moskee steeds open en eerlijk gecommuniceerd. We zullen vanuit onze moskee hiervoor blijven pleiten.”

Patrouilles als rode lap

Gemeenteraadslid Suleyman Harrouch (Groen) schuift vandaag namens de Marokkaanse gemeenschap mee aan tafel. “Uiteraard veroordelen ook wij wat er gebeurd is. Maar we mogen dit incident ook niet overroepen. Het gaat over een enkeling die in zijn zog een aantal mensen heeft meegetrokken. Niet goed te praten natuurlijk. Ik was dan ook blij dat de burgemeester opriep om niet repressief op te treden en alles te laten bezinken en het gezond verstand te laten zegevieren. Maar ik ben wel ontgoocheld in de reactie van de korpschef die nu bijna onafgebroken de schoolomgeving laat controleren. Dat werkt eerder als een rode lap. Maar niettemin gaan ook wij met alle goede intenties rond de tafel zitten. Volgens mij ligt het probleem in het feit dat 35 procent van de Lokerse jongeren geen eigen klankbord vindt. We werken vanuit de moskeeën aan plannen om een eigen jeugdwerking op te richten zodat jongeren actiever in het sociale leven betrokken worden.”

De schooldirectie wil voorlopig liever niet communiceren en vroeg ook aan haar studenten om de lippen op elkaar te houden. Zij wachten het overleg af.