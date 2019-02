Premier League: Leicester en Tielemans kunnen opnieuw winnen, Dendoncker de boot in in slotminuut

In de Premier League stonden vanavond nog vier wedstrijden op het programma. Tielemans en Leicester City boekten na twee nederlagen én een trainersontslag een deugddoende zege tegen Brighton & Hove, Wolverhampton met Dendoncker in de basis incasseerde op het veld van Huddersfield in de slotminuut een fatale treffer.

Tielemans in duel met Propper. Foto: AP

Youri Tielemans begon opnieuw in de basis en zag zijn ploeg een dubbele voorsprong opbouwen met doelpunten van Gray en Vardy. Tielemans zorgde zelf voor de assist bij het eerste doelpunt. Kort na de aansluitingstreffer van Davy Propper werd Tielemans naar de kant gehaald, zijn ploegmaats trokken de zege over de streep. En dat was ook een opsteker voor Brendan Rodgers. De Noord-Ier werd voor de wedstrijd officieel aangesteld als nieuwe coach van Leicester in opvolging van de eerder deze week ontslagen Fransman Claude Puel.

Leander Dendoncker speelde op het veld van hekkensluiter Huddersfield de volle negentig minuten. Wolverhampton leek lange tijd op een punt af te stevenen maar een treffer van Steve Mounie in de slotminuut bezorgde Dendoncker en co een flinke kater.

In de andere partijen haalde Everton het makkelijk op het veld van Swansea (0-3) en zette Newcastle operatie redding succesvol verder tegen Burnley (2-0).