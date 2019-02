Gloednieuw zwembad in Kortrijk staat in lichterlaaie

Kortrijk -

In het gloednieuwe zwembad op Kortrijk Weide woedt dinsdagavond een brand. De brandweer snelde massaal ter plaatse. “De glijbanen lijken in te storten”, aldus onze reporter ter plaatse. Het zwemparadijs met het hoogst aantal glijbanen in de streek zou normaal gezien dit weekend de deuren openen, al zorgde dat eerder al voor onrust bij de bewoners.