Juf in cel voor pluimen oud-burgemeester (88): “Bompa vertrouwde haar blind. In zijn ogen kon ‘die brave vrouw’ niks verkeerds doen”

Tongeren / Kortessem -

Een 43-jarige vrouw uit Vliermaal (Kortessem) zit sinds vorige week donderdag in de cel op verdenking van een hele rits malversaties. Een van haar slachtoffers was oud-burgemeester van Vliermaal Jos Werelds. De raadkamer verlengde gisteren haar verblijf in de gevangenis.