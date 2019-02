Hoe werkte Dejan Veljkovic? Een blik achter de schermen, nog 34 ‘transacties’ worden als verdacht omschreven

Niet alleen RC Genk, ook vier andere eersteklassers deden de afgelopen jaren betalingen aan verdachte bedrijven van Dejan Veljkovic in Cyprus en Montenegro. Dat blijkt uit officiële rapporten van de voetbalbond. In totaal gaat het over 34 spelerstransacties van KV Mechelen, Standard, Anderlecht en KV Oostende. Het gerecht onderzoekt of het illegale constructies zijn.