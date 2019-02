Roger Vangheluwe zet tegenaanval in: man die ex-bisschop beschuldigt van seksueel misbruik nu zelf als verdachte verhoord

Negen jaar na zijn verdwijning ‘in het verborgene’ slaat Roger Vangheluwe terug. De gevallen bisschop diende een klacht in wegens laster en eerroof tegen een West-Vlaming die hem beschuldigde van seksueel misbruik. De man wordt vandaag zelf als verdachte ondervraagd. “Ik vind dit echt schandalig.”

Kris Verduyn (37), een immomakelaar uit Meulebeke, wordt vanochtend voor ondervraging bij de federale politie in Brussel verwacht. De West-Vlaming diende in 2012 een klacht in bij de onderzoeksrechter. Volgens zijn verklaringen werd hij in 1992, op zijn tiende, in de sacristie van de kerk aangerand door de toenmalige bisschop en gedwongen tot seksuele handelingen. Twintig jaar lang had hij daarover gezwegen, maar in de ­nasleep van het schandaal ­besliste hij alsnog naar het gerecht te stappen.

Zijn verklaring zorgde ervoor dat Roger Vangheluwe (82) twee jaar geleden het verborgene even moest inruilen voor een bezoek aan dezelfde gebouwen van de federale politie voor een confrontatie met ­Verduyn. Toen al was duidelijk dat de omstreden bisschop het hard zou spelen. Hij toonde volgens het vermeende slachtoffer geen empathie, en ontkende het misbruik met klem.

Joris Van Cauter, de raadsman van Vangheluwe, ging na afloop zelfs een stap verder en noemde de man onomwonden een fantast die lasterlijke beschuldigingen uitte. Toen er nadien nog klachten over Vangheluwe in de pers opdoken, dreigde Van Cauter ermee om zelf klachten in te dienen wegens laster en eerroof. Volgens onze informatie zijn er intussen meerdere van die klachten ingediend en is Kris Verduyn de eerste die nu zelf als verdachte wordt verhoord.

“Ik had het wel verwacht, maar toch vind ik het echt schandalig”, zegt Verduyn. “Ik weet wat ik heb meegemaakt. Ik wilde daar gewoon erkenning voor.”

Geen recht van spreken

Lieve Halsberghe, die zich al jaren het lot van slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk aantrekt, noemt de demarche van Van­gheluwe ook “schandalig”. “Die man heeft de wereld van heel wat mensen kapot­gemaakt. Hij heeft jarenlang blijven ontkennen. En nu komt hij plots voor zijn rechten op. Of dat slachtoffer de waarheid spreekt, is zelfs irrelevant. Vangheluwe heeft het recht niet om te spreken.”

De advocaat van Vangheluwe wilde gisteren niet reageren. Walter Van Steenbrugge, de raadsman van Kris Verduyn, wacht het verhoor van vandaag af. De klacht van Verduyn maakt nog steeds deel uit van een gerechtelijk onderzoek.

Ongestraft

Geert De Kerpel, woordvoerder van kardinaal Jozef De ­Kesel en van de Belgische bisschoppenconferentie, is karig met commentaar. “De Belgische bisschoppen hebben met Vangheluwe niks meer te ­maken. Hij heeft ontslag moeten nemen en staat sindsdien onder gezag van het Vaticaan.”

Vangheluwe bekende in 2011 dat hij twee neven had misbruikt. Een juridische of kerkelijke straf heeft hij daarvoor niet gekregen. Hij moest wel ontslag nemen als bisschop, maar krijgt nog steeds een pensioen uitbetaald.