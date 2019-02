Jackpot voor Pozuelo, weer rust bij Genk: Spanjaard gaat 16 miljoen euro verdienen, club vangt 9 miljoen plus bonussen

Nu de transfer van Alejandro Pozuelo naar Toronto FC vastligt – vertrek op 18 maart – en hij mag uitkijken naar een uiterst lucratief verblijf in de MLS, is ook de rust teruggekeerd bij RC Genk. Pozuelo ziet een ‘afscheidstournee’ van drie wedstrijden helemaal zitten en ook coach Philippe Clement is helemaal gewonnen voor het idee.

Bevrijd, opgelucht, enthousiast… Aan adjectieven geen gebrek om de gemoedstoestand van Alejandro Pozuelo te beschrijven op de dinsdagtraining van RC Genk. Zelfs het spurtje om de camera’s en microfoons te vlug af te zijn, perste hij er met een grijns uit. Je zou voor minder: volgens Amerikaanse bronnen wacht hem bij Toronto FC een jaarsalaris van vier miljoen euro, vier jaar lang. Dat is zijn beste Genkse loon minstens maal drie.

Na de snoeiharde njet aan Pozuelo, de verwijzing naar de B-kern en de mogelijkheid van een rechtszaak, besloot RC Genk om het dan toch niet tot een juridische strijd te laten komen en op zoek te gaan naar de financieel meest aantrekkelijke oplossing. De transfersom werd nog opgetrokken tot 9 miljoen euro plus bonussen, de datum van vertrek vastgelegd op 18 maart.

Goudklompen

Clement drong zelf aan op een verlengd bedrijf van zijn spelmaker. Liever de onzekerheid van die uitdaging dan de zekerheid om het tegen Charleroi, Lokeren en Zulte Waregem zonder Pozuelo te moeten stellen. Hij gaat ervan uit dat de duidelijkheid in het dossier – Pozuelo is er nu zeker van dat hij binnenkort de jackpot pakt – voor rust in de keet zal zorgen.

Het overgrote deel van zijn spelersgroep lijkt Pozuelo zijn goudklompen te gunnen en lijkt er vooral van overtuigd dat de kans op een optimale startpositie in Play-off 1 groter is mét dan zonder hem in de ploeg.