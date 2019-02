Belgische primeur: het zonnepaneel dat gewoon een beetje lucht nodig heeft

Een zonnepaneel dat de lucht opvangt en er waterstof van maakt. Leg er een stuk of twintig en u heeft geen elektriciteit of aardgas van het net meer nodig. De Leuvense professor Johan Martens (KU Leuven) werkte er tien jaar aan, en nu is het klaar voor een eerste proef met 39 huizen in Oud-Heverlee. “Niemand ter wereld staat hier zo ver mee als wij.”