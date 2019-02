Wat doet uw gemeente met uw geld? En hoeveel euro’s betaalt u aan veiligheid of wonen? Bereken het hier

Wat doet uw stad of gemeente met uw belastinggeld? Vanaf vandaag kunt u het gewoon zien op ons nieuw platform Je Gemeente Telt. U krijgt er niet alleen de ­begroting simpel uitgelegd, maar kunt er ook checken hoeveel euro’s u per jaar betaalt aan bijvoorbeeld ­cultuur, veiligheid of wonen.

Wie het woord begroting leest of hoort, heeft vaak de neiging om meteen af te haken. Maar eigenlijk gaat het gewoon om wat gemeenten of regeringen doen met al het geld dat ze binnenkrijgen. En dat komt vooral van de belastingen die u en ik betalen. En waar wordt dat geld zoal aan uitgegeven? Tree Company en De Wakkere Burger vzw – twee organisaties die burgers meer bij het werk van de gemeenten willen betrekken – sloegen de handen in elkaar om de informatie daarover zo bevattelijk mogelijk voor te stellen. Toch die van de Vlaamse steden en gemeenten.

22 miljard

Hoeveel geld geeft mijn gemeente uit aan mobiliteit, wonen, veiligheid, zorg of onderwijs? Geef de naam van uw gemeente in en het verschijnt meteen op uw scherm. Nog interessanter is de tool die aangeeft hoeveel u zelf betaalt per sector. Geef aan hoeveel bruto per maand u verdient en hoe uw gezinssituatie eruitziet en u weet meteen wat u betaalt voor natuur, zorg of cultuur. “Als je als burger in de toekomst wil meepraten over de besteding van de belastingen in je gemeente, is het essentieel dat je eerst kan bekijken hoe de middelen nu besteed worden”, zegt Michiel Nuytemans van Tree Company.

Uit alle cijfers die werden verzameld, vallen ook een reeks algemene conclusies te trekken. Bijvoorbeeld dat alle steden en gemeenten samen in 2018 het recordbedrag van 22 miljard euro uitgaven. Reden? In een verkiezingsjaar willen politici altijd uitpakken met nieuwe projecten. En investeringen die besturen in het begin van de regeerperiode plannen, hebben tijd nodig om uitgevoerd te raken. Opvallend is wel dat de vorige besturen tussen 2012 en 2018 in totaal wel minder uitgaven dan hun voorgangers. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de moeilijke financiële situatie van de lokale besturen, onder meer door de grote pensioenlasten.

(lees verder onder de foto)

Ook opmerkelijk is dat zo goed als alle grote steden het meeste geld uitgeven aan zorg en opvang. Het gaat dan om middelen voor OCMW’s, kinderopvang, gezinshulp, ouderenvoorzieningen en de activering van werklozen. In Antwerpen gaat het om bijna 1 miljard euro of 27 procent van het totale budget. Leuven spant de kroon met bijna een derde van het budget. Antwerpen geeft dan weer veel meer geld uit aan veiligheid: 12 procent, terwijl andere provinciehoofdsteden daaraan maar tussen de 7 en de 9 procent besteden.

Bekijk hoe het zit in jouw gemeente op Je Gemeente Telt.