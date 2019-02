Commissie Financiën en Begroting zat bijeen: herziening gunstregime voor topsport op de lange baan

Vóór de verkiezingen van 26 mei valt er geen aanpassing meer te verwachten van het fiscale en sociale gunstregime in de topsport. Dat is de conclusie na de hoorzitting in de commissie Financiën en Begroting van de Kamer gisteren. “Ik heb de indruk dat we in vergelijking met de vorige zitting niet zoveel zijn opgeschoten”, vatte Kamerlid Veerle Wouters (Vuye & Wouters) samen.

Het enige waar de partijen het over eens zijn, is dat de huidige kortingen maatschappelijk niet meer verdedigbaar zijn. Het voetbal profiteert het hardst met jaarlijks zo’n 70 miljoen euro kortingen op RSZ en 50 miljoen euro belastingkortingen.

De sportbonden (basket, wielrennen en voetbal) konden nog geen concreet voorstel voorleggen, maar ontrolden wel doemscenario’s over de afschaffing van hun voordelen. De Pro League, de verzameling van profclubs in het voetbal, deed in het Paritair Comité van de Sport vorige maand een voorstel dat na publicatie in onze krant door de politiek als onaanvaardbaar werd bestempeld. Er was gisteren ook weinig enthousiasme voor een alternatief plan van fiscaal expert Michel Maus en gokexpert Karl Dhondt.

De Pro League en de andere sportbonden overleggen op 11 en 12 maart samen met de sociale partners opnieuw in het Paritair Comité. “Gaan jullie een derde keer samenzitten om af te spreken wanneer jullie een vierde keer samenkomen? Of mogen we iets verwachten? Want ik heb de ambitie om deze legislatuur iets te doen nog niet opgegeven”, zei SP.A-Kamerlid Peter Vanvelthoven.

Nobel, maar aangezien de Kamer in principe veertig dagen vóór de verkiezingen wordt ontbonden, is het ondenkbaar dat er nog deze legislatuur een regeling komt. “We hebben maar een maand meer”, aldus commissievoorzitter Eric Van Rompuy (CD&V). “Ik weet niet of we nog zullen landen.”