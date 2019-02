Akkoord met Vanhaezebrouck in de maak, proces Van Holsbeeck-Coucke uitgesteld

Anderlecht wil deze week nog een akkoord met zijn ex-trainer Hein Vanhaezebrouck om diens ontslagvergoeding van circa 1,5 miljoen euro te betalen. Met de ontslagen manager Herman Van Holsbeeck is er geen deal.

Van Holsbeeck eist zijn volle premie van 1,8 miljoen euro, maar RSCA-voorzitter Marc Coucke vecht dat aan. Normaal gezien moest CEPANI – het juridische centrum voor conflictbemiddeling – in februari 2019 een uitspraak doen, maar het hele proces is uitgesteld sinds de zaak Propere Handen uitbarstte. Er werden huiszoekingen uitgevoerd bij Van Holsbeeck en hij werd ondervraagd, maar de gewezen RSCA-manager werd nooit in verdenking gesteld. Toch wordt nu in het conflict Van Holsbeeck-Coucke het resultaat van het onderzoek Propere Handen afgewacht alvorens een uitspraak wordt gedaan.