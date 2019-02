Miss België Elena (18): “Mijn pesters gaven me litteken voor altijd”

Elena Castro Suarez (18) mag dan gekroond zijn tot ’s lands mooiste, nog niet zo lang geleden werd Miss België heel fel gepest. Gisteren getuigde ze daarover in een lagere school in Kluisbergen. “En dat wil ik vaker gaan doen. Ik wil echt opkomen tegen pesten”, zegt ze.

Bij haar begon het in het vijfde en zesde leerjaar, omdat ze op tv kwam met het popgroepje Popkidz. In de middelbare school werd het heftiger. “Uitsluiten, roddelen, valse beschuldigingen, pesten op sociale media, duwen en trekken.” Ze veranderde van school, maar draagt nog altijd de littekens mee. “Mijn pesters wonen in de buurt, ik zie hen nog geregeld en voel dan nog steeds woede en verdriet. Ook vandaag, vier jaar later. Pesters weten meestal zelfs niet hoe erg de impact is op iemand. Daarom wil ik echt gaan getuigen over hoe dat nog steeds op mijn leven weegt.”