‘Vernederend’ verdict: Britse inlijving van Chagoseilanden is illegaal

Het Verenigd Koninkrijk is internationaal op de vingers getikt omwille van de ‘onterechte’ annexatie van de Chagoseilanden na de afscheiding van Mauritius. De Britten lieten er 1.500 inwoners deporteren.

Het hoogste gerechtshof van de Verenigde Naties is zeer duidelijk: het Verenigd Koninkrijk moet de Chagoseilanden, een archipel in de Indische Oceaan, zo snel mogelijk teruggeven aan Mauritius. Het VK lijfde de eilandengroep, gelegen tussen Madagaskar en India, in 1965 in. Bij de dekolonisering van Mauritius betaalden de Britten het land 4 miljoen pond voor de afscheuring van de Chagoseilanden, zonder de inwoners om hun mening te vragen. Zo bleven de eilanden in het bezit van het VK.

Op het grootste eiland werd een Amerikaanse luchtmachtbasis neergepoot. Om dat mogelijk te maken joegen de Britten in 1971 1.500 eilandbewoners hun huis uit.

‘Vernedering’

Hoewel het verdict van het VN-gerechtshof adviserend is, noemt The Guardian, een van de belangrijkste Britse kranten, het toch een ‘internationale vernedering’. Ongelegen, zeker nu de Britten door de Brexit al een mal figuur slaan op het wereldtoneel.

Voor de Afrikaanse Unie is deze rechtspraak van wezenlijk belang. ‘De volledige dekolonisatie van Mauritius, en van Afrika, laat al veel te lang op zich wachten’, zegt Namira Negm, advocaat voor de Afrikaanse Unie aan The Guardian. ‘Het hof zegt duidelijk dat dit vandaag en niet morgen moet gebeuren.’

Het is nog niet duidelijk of het Verenigd Koninkrijk dat ook zal doen. Voorlopig reageert de Britse overheid enkel met een zuinige ‘we zullen de details van de adviserende opinie bekijken.’