Australische kardinaal naar de cel voor seksueel misbruik van twee tienerjongens

Een rechtbank in Melbourne heeft woensdag de aanhouding van de Australische kardinaal George Pell bevolen. Dinsdag raakte bekend dat Pell, de gewezen nummer drie van het Vaticaan, veroordeeld is voor kindermisbruik.

De advocaten van Pell, 77 jaar oud, hadden de rechtbank eerst nog gevraagd dat hun cliënt vrij mocht blijven in afwachting van zijn proces in beroep. Maar uiteindelijk zagen ze daarvan af. De strafmaat van de kardinaal wordt op 13 maart vastgelegd.

Dinsdagavond maakte de Heilige Stoel al bekend dat Pell niet langer het Secretariaat voor de Economie leidt van de Romeinse Curie. Als kardinaal-prefect van dat secretariaat was Pell de op twee na hoogste in rang in het Vaticaan.

Pell is veroordeeld voor kindermisbruik. Hij zou twee tienerjongens aangerand hebben in de sacristie van de Saint Patrick’s Cathedral in Melbourne in de jaren negentig.