Gokken op KV Mechelen dit weekend? Plots onmogelijk

Wie graag een gokje had geplaatst op Lommel-KV Mechelen, is eraan voor de moeite. Gokkantoren als Napoleon Games en Unibet hebben de wedstrijd uit hun assortiment gehaald en ook bij heel wat buitenlandse gokwebsites is het niet langer mogelijk om een gokje te plaatsen op het bepalende duel in de titelstrijd in 1B.

“Wij hebben besloten de noteringen te schorsen, omdat we vernomen hebben dat KV Mechelen mogelijk met een B- of jeugdelftal aan de aftrap zal verschijnen”, geeft Dennis Mariën, Country Manager van Unibet, als verklaring. “Mocht dat zo zijn, dan heeft dat een grote invloed op de winstkansen.”

Dat KV Mechelen zondag zou aantreden met een B-ploeg, terwijl het nog kans maakt op de tweede periodetitel en automatische promotie, lijkt bijzonder vreemd. KV Mechelen reageert ook verbaasd. “We hebben geen idee vanwaar deze info komt. Onze sportieve staf stelt elke week het sterkste elftal op en zal dat ook zondag doen.” Unibet krijgt zijn informatie van een onafhankelijk, internationaal kantoor dat zich specialiseert in het bepalen van goknoteringen. Dat kantoor, Kambi genaamd, werkt ook voor Napoleon Games. Of er al dan niet een link is met operatie Propere Handen, is nog onduidelijk.