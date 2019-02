CLUBNIEUWS. Ziet Anderlecht deze week nog speler vertrekken naar Amerika? Danjuma werkt bij Club aan comeback

Kenny Saief is het beu om in de tribune te zitten bij Anderlecht en hoopt in de komende week alsnog te kunnen vertrekken. Onder een stralend lentezonnetje werkte Arnaut Danjuma van Club Brugge gisteren verder aan zijn comeback op de Belgische velden. Naast Uronen en Fiolic, die verder uitziekten, ontbrak ook Ndongala op het oefenveld bij Genk. Uw clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT. Major League Soccer biedt Saief uitweg

Kenny Saief (25) is het beu om in de tribune te zitten bij Anderlecht. De Amerikaans-Israëlische linkerflankspeler hoopt in de komende week nog te kunnen vertrekken bij paars-wit. Een terugkeer naar de Verenigde Staten, zijn geboorteland, of Canada biedt mogelijk een oplossing. Een club uit de MLS is geïnteresseerd om Saief voor vier maanden te huren. Anderlecht zou bereid zijn om mee te werken aan de uitleenbeurt. De Noord-Amerikaanse transfermarkt blijft nog open tot 1 mei.(thst)

CLUB BRUGGE. Danjuma werkt onder lentezon aan comeback

Onder een stralend lentezonnetje werkte Arnaut Danjuma van Club Brugge gisteren verder aan zijn comeback op de Belgische velden. De Nederlander deed opnieuw een aantal individuele oefeningen op het oefenveld om het balgevoel verder aan te scherpen. Leko drukte recent nog zijn hoop uit om Danjuma nog voor Play-off 1 te recupereren, maar Club gaat sowieso geen ­risico nemen met de ­Nederlander. Danjuma staat inmiddels al vier maanden aan de kant na een enkelblessure en een stressfactuur in de voet. Wanneer hij de groepstrainingen kan hervatten, is nog niet bekend. Iets verderop trainden Leko en zijn groep voor enkele tientallen supporters in de namiddag een eerste keer in aanloop naar de match tegen STVV van zaterdag. Opvallend: Wesley en Dennis bleven binnen. Het duo kampt met kwaaltjes en kreeg extra rust. De match tegen STVV zou evenwel niet in het gedrang komen. Vooral Dennis kreeg op Anderlecht enkele tikken te verwerken.

Leko recupereert zaterdag sowieso Poulain, die terugkeert uit schorsing. Vanaf vandaag tot en met vrijdag traint Club achter gesloten deuren.(jve)

KRC GENK. Rust voor Ndongala

Naast Uronen en Fiolic, die verder uitziekten, ontbrak ook Ndongala op het oefenveld. Hij kreeg verzorging, nadat hij zondag tegen Antwerp zijn enkel had verzwikt. De acht spelers die maandag met de beloften speelden, kregen gisteren hun vrije dag. Middenvelder Maarten Swerts tekende zijn eerste contract bij KRC Genk.

Hij maakt al sinds zijn 8 jaar deel uit van de Jos Vaessen Talent Academy en werd al opgeroepen voor de nationale selectie.(mg)

STVV. Endo is wellicht pas terug tegen play-offs

STVV genoot maandag van een dag vrijaf, gisteren werd er opnieuw getraind. Wolke Janssens sukkelt met een contractuur. Wataru Endo revalideert verder, maar zal allicht pas terug inzetbaar zijn in de play-offs. Cristian Ceballos traint vandaag opnieuw mee met de groep.(gus)

WAASLAND-BEVEREN. Roef traint opnieuw

Davy Roef moest dit weekend in extremis verstek geven voor de thuiswedstrijd tegen Kortrijk. De 25-jarige doelman was geveld door griep en werd in doel vervangen door Kevin ­Debaty.

Gisteren verscheen Roef echter weer op het oefenveld, al deed hij het voorlopig nog rustig aan. In principe kan trainer Adnan Custovic dit weekend dus weer een beroep doen op zijn eerste doelman.

Daam Foulon, Karlo Lulic en Nana Opoku Ampomah werkten een individuele training af.(whb)

LOKEREN. Blessure voor Tirpan

Mickael Tirpan verscheen gisteren niet op training bij Sporting ­Lokeren. De 25-jarige rechtsachter liep zaterdag een contractuur op tijdens de match op verplaatsing bij Moeskroen, al speelde hij wel de volledige wedstrijd uit. Zijn situatie wordt dagelijks geëvalueerd, maar wellicht raakt hij wel fit voor de match van komende zondag tegen Anderlecht.(whb)

KV OOSTENDE. Jonckheere en Bataille scoren voor beloften

Tijdens zijn tweede wedstrijd met de beloften was het meteen prijs voor Michiel Jonckheere, terugkerend na een zware blessure aan de achillespees. De middenvelder scoorde maandagavond in de 1-2-zege op het veld van Waasland-Beveren. Jonckheere speelde 77 minuten en scoorde het tweede doelpunt. Bataille scoorde de andere goal voor KVO. Naast Jonckheere, Bataille en De Bie speelde ook Capon mee met de beloften. Hij maakte zijn rentree na meer dan twee maanden blessureleed.(jve)

KV KORTRIJK. Beloften winnen de derby

De beloften van Kortrijk hebben de Zuid-West-Vlaamse derby tegen Zulte Waregem met 1-0 gewonnen. Trioen maakte het enige doelpunt in de eerste helft, daarna konden de jonge Kerels de voorsprong vasthouden. Met De Smet, Camara, Die, Azouni en Rougeaux deden er vijf A-kernspelers mee.

Hannes Van Der Bruggen en Gary Kagelmacher trainden gisterochtend niet mee om lichte blessures na de match tegen Waasland-Beveren te laten herstellen.(gco)

ZULTE WAREGEM. Peeters en Seck trainen individueel

Ibrahima Seck (knie) en Stef Peeters (ziek) werkten gisteren een individueel programma af. Sandy Walsh, afgelopen weekend ziek, trainde mee met de groep. Verder ontbraken ook Theo Bongonda en Idrissa Sylla op training. Beiden waren ziek. Ernstig is het niet, het was eerder uit voorzorg dat ze binnen bleven. Zonder ongelukken zal iedereen fit zijn voor de wedstrijd van zondag tegen AA Gent.(jcs)

CERCLE BRUGGE. Beloften verliezen van Anderlecht

De beloften verloren met 3-0 tegen Anderlecht. Decostere, Vanhoutte, Zohran Bassong, Koshi en Cudrig speelden mee, Carré stond in doel. De bezoekersloketten zijn zaterdag open op Kortrijk.(kv)