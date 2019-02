Pakistan zegt twee Indiase toestellen in zijn luchtruim te hebben neergehaald

Pakistan heeft twee Indiase vliegtuigen in zijn luchtruim “neergehaald”, zo heeft een Pakistaanse legerwoordvoerder woensdag getwitterd.

“De luchtmacht heeft in het Pakistaanse luchtruim twee Indiase vliegtuigen neergehaald”, aldus generaal Asif Ghafoor. Eén toestel is in het Indiase deel van Kasjmir neergekomen, het andere in het Pakistaanse deel. Pakistaanse soldaten hebben een Indiase piloot gearresteerd.

Dinsdag verklaarde India een preventieve aanval te hebben uitgevoerd in Kasjmir, op een ‘kamp van terroristen’. De Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken Sjah Mehmood Qureshi had daarop gezegd dat zijn land zich het recht op zelfverdediging en een antwoord voorbehoudt omdat New Delhi de Controlelijn in Kasjmir heeft overschreden.

India maakt melding van de crash van een militair vliegtuig nabij de luchthaven van Srinagar, de zomerhoofdstad van de Indiase deelstaten Jammu en Kasjmir. Het zou gaan om een MI-17 die volgens de krant Hindustan Times “om technische redenen is neergestort”. Het toestel brak in tweeën en vatte vuur. Beide piloten kwamen om.