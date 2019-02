Bijna 200 reizigers meer dan 40 uur vast in ingesneeuwde trein: “Een douche en even liggen, meer willen we niet”

Bijna 200 reizigers hebben meer dan 40 uur vastgezeten op een trein in de Amerikaanse staat Oregon. Ze namen een Amtrak-trein richting Los Angeles, maar door de hevige sneeuwval kwam die vast te zitten. Uitstappen was anderhalve dag onmogelijk. “Even gaan liggen en douchen, meer willen we niet”, vertellen reizigers aan CNN. De trein is intussen naar het station van Eugene getrokken, waar de reizigers eindelijk de trein konden verlaten. Maar voor veel van hen is het avontuur nog niet ten einde.

De Amerikaanse staat Oregon kreunt onder een sneeuwstorm. Wegen zijn geblokkeerd, de elektriciteit is op veel plaatsen uitgevallen en de sneeuw ligt er metershoog. De 183 reizigers van de Amtrak-trein vanuit Seattle naar Los Angeles hebben dat de voorbije dagen aan den lijve ondervonden. Ze waren zondagavond nog niet lang onderweg toen de trein een boom raakte, die vervolgens over de sporen kwam te liggen.

Terwijl de trein stilstond in afwachting van het verwijderen van de boom, sneeuwde het nog een pak bij. Daardoor was verder sporen onmogelijk geworden. Bovendien was het voor de hulpdiensten onmogelijk om de boom te bereiken door de sneeuw en andere omgevallen bomen. En dus zaten de reizigers vast in een trein waarvan ze niet wisten wanneer hij eindelijk weer zou kunnen vertrekken.

“Gigantisch kumbaya-feest”

Foto: AP

Het leek een uitzichtloze situatie, maar de reizigers verloren hun geduld niet. “De sfeer aan boord bleef verrassend optimistisch”, aldus reiziger Rebekah Dodson. “Het was net een gigantisch kumbaya-feest. Wildvreemden speelden met de kaarten, een tiener speelde ukelele voor kindjes zodat ze in slaap zouden vallen en vrouwen die elkaar niet kenden dansten in het gangpad.”

Toch was er ook stress voelbaar, aldus Dodson, want de reizigers konden nergens heen. “Enkele studenten uit Los Angeles panikeerden omdat ze hun les zouden missen en ze dachten dat hun prof hun excuus nooit zou aanvaarden.”

Dag en nacht gewerkt

Pas dinsdagochtend kwam er goed nieuws voor de inzittenden toen de hulpdiensten alsnog bij de trein geraakten. Een locomotief kwam ter plaatse om de gestrande trein voort te trekken tot in het dichtstbijgelegen station, al ging ook dat erg moeizaam. “We bewegen enkele honderden meters en vielen dan weer stil. Zo ging het urenlang”, zei passagier Emilie Wyrick aan CNN. “Ze moeten de lichten en signalisatie aan de spooroverwegen manueel bedienen. Dat duurt lang.”

Vanuit de trein hadden de gestrande reizigers zicht op het kleine stadje Oakridge, dat een verlaten indruk gaf. Door de sneeuwval was de elektriciteit er uitgevallen en mensen bleven er binnen als ze niet echt buiten moesten. De sneeuw en ijzel maken het er bijzonder gevaarlijk.

Foto: AP

Eugene

Dinsdagnamiddag slaagde de locomotief erin de trein naar het station van Eugene, Oregon, te krijgen. Daar konden de reizigers na meer dan 40 uur aan boord eindelijk uitstappen. “We wilden niets meer dan even liggen en een douche nemen”, zegt passagier Marcia Trujillo aan KOIN.

De passagiers kregen muffins op het perron. “We hebben gekaart, dutjes gedaan en naar de sneeuw gekeken aan boord”, zei Alberto Hernandez.

“We betreuren dit heel erg”, zeggen Marc Magliari, de woordvoerder van Amtrak, en COO Scot Naparastek aan CNN. “Door de uitgevallen elektriciteit en de geblokkeerde wegen hebben we beslist dat de veiligste optie voor de reizigers was om aan boord te blijven. Daar konden we hen voedsel, water, elektriciteit en toiletten aanbieden.” De reizigers zullen een terugbetaling en andere schadevergoedingen aangeboden krijgen, zei Naparstek nog.

Reis niet voorbij

Heel wat reizigers kozen ervoor om opgehaald te worden in Eugene door familie of vrienden, maar voor anderen zit de treinreis er nog niet op. Zij zitten nu op de trein richting Seattle, waar hij even zal stoppen en vervolgens weer richting Los Angeles zal vertrekken.

Foto: AP